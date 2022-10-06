غرفة الرعاية الصحية تعقد ورشة تعريفية للانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنوفية

ممدوح العربي: نهاية 2032 ستكون كل المنشأت الصحية منضمة للتأمين الصحي الشامل الجديد

أحمد أبو العزايم: الغرفة تسعي لرفع كفاءة مستشفيات القطاع الخاص.. وقريبا إطلاق موقع إلكتروني للغرفة

عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات ندوة تعريفية تحت عنوان "البرنامج التعريفي الثالث لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظتي المنوفية والقليوبية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في حضور السيد محمد موسي نائبا عن محافظ المنوفية والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة.



وقال الدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة مستمرة في عقد الندوات التعريفية لتأهيل مستشفيات القطاع الخاص والقطاع المدني بأهمية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأضاف العربي، أن خطة الدولة ستضم جميع المستشفيات بمراحل محددة وحتي نهاية 2032 ستكون كل المنشأت الصحية (عام وخاص وأهلي) وكذلك مراكز المعامل والصيدليات ومراكز الإشعة دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلي أنه لا بد قبل الدخول للمنظومة أن تجتاز هذه المنشأت المعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة.



وأشار العربي، إلي أنه جاري الاتفاق لعقد دورة تدريبية لمدة 4 أيام لجميع مستشفيات القطاع الخاص الموجودة بمحافظة المنوفية والقليويبة لكيفية الانضمام للمنظومة.



وقال الدكتور أحمد ابو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع عملاق يوزاي مشروع "حياة كريمة" الذي تنفذه مصر الان، موضحا أن الغرفة ستطلق موقعا الكترونيا خلال الايام القليلة المقبلة ويمكن لكل الاعضاء الاطلاع علي المعلومات والقرارات من خلال هذا الموقع.

وأشار إلي أن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة وتقديم الخدمة علي أعلي المستويات العالمية من خلال التدريب العملي المتميز للأطقم الطبيىة، وتقدم مستشفي العربي ومستشفي السعودي الألماني الحاصلين علي التسجيل والاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتدريب داخل الاقسام المختلفة ليسهل لكل مستشفي أو منشأة صحية الدخول لهذه المنظومة.



وتجدر الإشارة إلي أن هذه الورشة التعريفية الثالثة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والاسكندرية، وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.