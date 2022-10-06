النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع



استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض إمدادات الخام بنحو مليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 94.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 79 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 88.55 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة عند الإغلاق يوم الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض مما سيزيد من التضخم.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب السعودية من الخفض نحو نصف مليون برميل يوميا.

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه "قصير النظر". وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونجرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك+ على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن السحب من مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر أيلول إلى 429.2 مليون برميل.