مواعيد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية لليد والقنوات الناقلة



حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17 في بطولة الأفريقية لكرة اليد.

وبهذا الفوز ضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وقد حقق الأهلي الفوز في على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26 أولى مباريات ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك يوم غد الجمعة الموافق 7 أكتوبر في تونس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية

وسوف تنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة، كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.