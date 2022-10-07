أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-10-2022.. تراجع جديد في سعر المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الجمعة، بضغط من التراجع العالمى لسعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار الذهب الأن:



سعر الذهب عيار ٢١: 1072 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1225 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 918.85 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 716.7 جنيه

سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8576 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلا عن إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1712.19دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 1758 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية عند 1720.8 دولار.

وصعد مؤشر الدولار واحدا بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدرها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة عن شهر سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 20.57 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 923.12 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2272.71 دولار.