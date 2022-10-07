أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 7-10-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباين خلال تعاملات الأسبوع لتستقر اليوم في سوق العبور وأسواق التجزئة، حيث سجل سعر عداية الطماطم بسوق العبور ما بين 60 جنيها إلي 130 جنيها، ونستعرض فيما يلي أسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

بلح سماني بين 3 و5 جنيهات.

بلح زغلول بين 4 و7 جنيهات.

بلح رملي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو البلدي بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.