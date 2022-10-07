تقرير: الأسهم العالمية قد ترتفع بنحو 18% بنهاية 2023



توقع تقرير صادر عن سيتى جروب عن ارتفاع الأسهم العالمية بنحو 18% من الآن وحتى نهاية عام 2023.

وأرجعت الشركة الأميركية تلك التوقعات إلى أن التقييمات المتدنية نتيجة عمليات البيع التي لا هوادة فيها هذا العام قد تجذب المستثمرين.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية إلى موجة بيع مكثفة العام الجاري بفعل اتجاه البنوك المركزية نحو التشديد النقدي في ظل الارتفاع الحاد للتضخم.

وحددت Citigroup مستهدفه لمؤشر MSCI AC العالمي والذي يشمل الأسواق الناشئة عند مستويات 780 نقطة بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بمستويات 679 نقطة المسجلة في الثلاثين من سبتمبر أيلول.

وأضافت: الأسهم ذات القيم المرتفعة تضررت بشدة، وذلك يجعل القيم تبدو جذابة بصورة أكبر الآن، إذ أن الأسهم الأميركية هي الأغلى، والسوق البريطاني والأسواق الناشئة الأرخص.

وأبقى التقرير على توصيته بزيادة الوزن في الأسهم الأميركية إذ يرى أن الدولار القوي سيواصل تعزيز الأداء النسبي لتلك الأسهم.

فيما منح الأسواق الناشئة نظرة محايدة، بينما أوصى بزيادة الوزن في الأسهم البريطانية.