أسعار البنزين والمحروقات في مصر اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

الاقتصاد
أسعار البنزين
أسعار البنزين

حالة من الترقب لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المختصة بتحديد أسعار البنزين والمحروقات في مصر، والتى تعتمد على تحديد الأسعار على 3 محاور رئيسية متوسط سعر النفط بصفة خاصة خام برنت ومتوسط سعر الدولار وأسعار النولون، وبالرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن الدولار والنولون شهدوا ارتفاع خلال الفترة الماضية مما يرجح كفة تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل خاصة مع زيادة معدلات التضخم والتى تنذر بحالة من الركود خلال الفترة المقبلة.

 

أسعار البنزين والمحروقات اليوم الجمعة:

سعر بنزين 80:  8 جنيه للتر.

سعر بنزين  92:  9.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 95:  10.75 جنيه.

سعر السولار والكيروسين: 7.25 جنيه للتر.

سعر طن المازوت 5000 جنيه  للطن.

تحريك سعر البنزين الية تحديد سعر البنزين سعر البنزين 80 سعر البنزين 92 سعر البنزين 95

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الإسكندرية لهذا السبب

مفاجأة كبرى.. موسيماني يخلص الأهلي من المنبوذ

عاجل.. توضيح هام من صندوق الاسكان الاجتماعي حول مشروع" سكن لكل المصريين 3"

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة فيوتشر القادمة في الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة لها

"ببا عز الدين "كانت سببًا في إفلاس فنان مشهور تعرف علي أبرز الحقائق في ذكري ميلادها

أسعار الذهب اليوم في مصر 7 أكتوبر 2022

موعد مباراة انتر ميلان وساسولو في الكالتشيو والقنوات الناقلة