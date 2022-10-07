أسعار اللحوم اليوم الجمعة 7-10-2022

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

وبلغ سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

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كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

وتباع اللحوم البلدية بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة بسعر 135جنيهًا لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضاني 125 جنيهًا، واللحوم المستوردة 95 جنيهًا، سعر الكيلو القطع، و90 جنيهًا سعر كيلو اللحمة المفرومة، و80 جنيهًا سعر كيلو الكبدة.