أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 في مصر

أسعار الذهب، توجد العديد من الخدمات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين على رأسها أسعار الذهب والخضروات والفاكهة إلى جانب العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

وتعتبر أسعار الذهب من الموضوعات المهمة للكثيرين، نظرا لأهمية المعدن الأصفر الذي له العديد من الاستخدامات الادخارية أو على سبيل المهاداة بين الأحبة والأزواج والأصدقاء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وواصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق السابع من أكتوبر 2022 تراجعها بالأسواق خلال التعاملات، في ظل تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات بمواصلة الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة.

أسعار الذهب عيار 21

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام أسعار أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1072 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 24

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 1227 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 سجل 920 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

كما وصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 715 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8600 جنيه.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1190 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 1080 جنيهًا، وافتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1712 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1717 دولارًا.

أسعار الذهب

وصعدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.