سعر الدولار اليوم الجمعة 7-10-2022 مقابل الجنيه

سعر الدولار نم الموضوعات المهمة التي تشهد تزايدا بحثيا كبيرا بشكل يومي، ولا سيما منذ تأجج الصراع الدولي بين روسيا وأوكرانيا، ما انعكس على سعر الصرف مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار اضطرابا كبيرا متأثر بالجائحة التي ضربت العالم في 2019 والمتمثلة في كورونا، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العالم.

سعر الدولار اليوم

وتقدم بوابة الفجر لقرائها خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع من أكتوبر 2022 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60 جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصلسعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 7-10-2022 في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العاري المصري العربي

ووصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي إلى 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بركة

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي المتحد

وارتف سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد إلى 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي لـ19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار يوم أمس الخميس تراجعا بشكل كبير وارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بضعف الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي قد تؤثر في إستراتيجية رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.