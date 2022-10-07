أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7-10-2022 في مصر

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أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

تعتبر مواد البناء من أهم الموضوعات التي يبحث الكثيرون عنها بشكل يومي ولا سيما أسعار الحديد والأسمنت لارتباطهما بالإنشاءات الشخصية أو الأعمال الكبرى والبنايات التي تجذب الكثير من العمالة.

أسعار الحديد والأسمنت

وتقدم بوابة الفجر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة الموافق السابع من أكتوبر 2022، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار الأيام الماضية

أسعار الحديد والأسمنت

أولًا: أسعار الحديد

تفاوتت أسعار الحديد اليوم الجمعة بشكل طفيف بين الشركة والأخرى، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

سعر طن حديد المصريين 17750  جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن.

سعر طن حديد بشاي 18000  جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا للطن.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن.

سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه للطن.

سعر طن حديد العشري 17100  جنيه للطن.

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن.

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن.

أسعار الاسمنت اليوم الجمعة 7-10-2022

ثانيًا:أسعار الأسمنت

تراوحت أسعار الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022 لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت بين الـ1410 والـ1500 جنيه للطن، بعد استقرار الأسعار لعدة أيام دون زياده كبيرة.

أسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن 

أسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن 

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

أسمنت وادى النيل 1400 جنيهًا للطن

أسمنت  المخصوص 1440  جنيهًا للطن 

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا

 

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تعرف على.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

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