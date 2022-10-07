معرض "تراثنا" الراعي الفني لإبداعات ما يزيد على 100 عارض من ذوي الهمم هذا العام



أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن مشاركة 104 عارض من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022 الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال عرض منتجات ١٥ جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضي السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم.



وأشارت "جامع" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم ذوي الهمم المشاركين في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، وذلك بتسهيل مشاركتهم في أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية، مما يساعدهم على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم في المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر و اشارت نيفين جامع إلى ان الجهاز يقدم كافة سبل الدعم المالي وغير المالي لأبناء مصر من ذوي الهمم لمساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في مختلف المجالات التي تناسبهم وتحقق لهم طموحاتهم في العمل والانتاج.. بالإضافة إلى تعاون الجهاز مع العشرات من الجمعيات الاهلية المتخصصة في دعم ورفع قدرات ذوى الهمم لدمجهم في المجتمع واتاحة فرص عمل مربحة ومستمرة.



جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء ما عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصرا.