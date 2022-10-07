موعد مبارة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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الأهلي والاتحاد المنستيري
الأهلي والاتحاد المنستيري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر، مبارة الأهلي والاتحاد المنستيري والتي تأتي ضمن ذهاب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022- 2023.

الأهلي والاتحاد المنستيري

وتعتبر مبارة الأهلي والاتحاد المنستيري هي اللقاء الرسمي الأول للممدير الفني الجديد للشياطين الحمر السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى إلى حقيق نتيجة إيجابية في أولى اللقاءات الرسمية له مع الفريق.

موعد مبارة الأهلي والاتحاد المنستيري

ويحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد المنستير التونسي في المباراة التي تقام في تمام الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، في مواجهة كبيرة يترقبها الجمهور المحب لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية مالكة حقوق البث الحصري لفريقي الأهلي والزمالك في الأدوار التمهيدية، عن نقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري، عبر شاشاتها.

قنوات مفوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري بالترددات.

وكشفت قناة الوطنية التونسية عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على تردداتها المختلفة بكافة الأقمار الصناعية.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

عرب سات 12643 - أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657 - عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873 - عمودي 27500.

نايل سات (sd) 10796 - عمودي 27500.

بدر (hd) 12643 - أفقي 27500.

هوت بيرد (sd) 12149 - عمودي 27500.

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي.

الهجوم: طاهر  وبرونو سافيو وحسام حسن.

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