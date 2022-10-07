لن يرحل.. كولر يفاجئ محترف الأهلي بقرار مصيري

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

ترددت العديد من الأنباء مؤخرا حول اقتراب أحد نجوم فريق النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، بعد تراجع مستواه الفني وتعدد إصابته بشكل مستمر.

 

- كولر يحسم مصير تاو

وكان المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أصبح اللاعب خارج تشكيل الأهلي بشكل كبير.

 

واكدت المصادر مؤخرا داخل الفريق أن إدارة مدرب الفريق قرر عدم الاستغناء عن بيرسي تاو في الفترة القادمة، إلا بعد عقد جلسة أخيرة مع اللاعب للوقوف على مستواه.

txt

قائمة الأهلى المسافرة إلى تونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى

txt

رد غير متوقع.. كهربا يكشف حقيقة فرض غرامة عليه من الأهلي

- صفقة مارسينهو تقترب من الفشل

واقتربت صفقة النجم البرازيلي مارسينهو لاعب الدوري الياباني، من الفشل مؤخرا بعد عدم الاتفاق بين الطرفين على المقابل المادي ومغالاة الفريق الياباني في القيمة المالية المطلوبة لحسم قرار بيع اللاعب في الفترة الصيفية الحالية.
 

الأكثر قراءة

يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك بث مباشر في بطولة إفريقيا لكرة اليد اونلاين HD كورة لايف

كورة HD لايف ستريم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر AHLY في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

now على المفتوح - تردد القناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

أون سبورت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد live

يلا AHLY شوت كورة مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت TODAY بث مباشر أونلاين

شاهدها الآن لايف - انطلاقة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نصف نهائي بطولة إفريقيا

بث مباشر live stream مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نصف دوري أبطال إفريقيا يلا شوت HD

عاجل.. تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفلامبو في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال