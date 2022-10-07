لن يرحل.. كولر يفاجئ محترف الأهلي بقرار مصيري

ترددت العديد من الأنباء مؤخرا حول اقتراب أحد نجوم فريق النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، بعد تراجع مستواه الفني وتعدد إصابته بشكل مستمر.

- كولر يحسم مصير تاو

وكان المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على أعتاب مغادرة القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أصبح اللاعب خارج تشكيل الأهلي بشكل كبير.

واكدت المصادر مؤخرا داخل الفريق أن إدارة مدرب الفريق قرر عدم الاستغناء عن بيرسي تاو في الفترة القادمة، إلا بعد عقد جلسة أخيرة مع اللاعب للوقوف على مستواه.

- صفقة مارسينهو تقترب من الفشل

واقتربت صفقة النجم البرازيلي مارسينهو لاعب الدوري الياباني، من الفشل مؤخرا بعد عدم الاتفاق بين الطرفين على المقابل المادي ومغالاة الفريق الياباني في القيمة المالية المطلوبة لحسم قرار بيع اللاعب في الفترة الصيفية الحالية.

