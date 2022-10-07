في خطاب شكر.. الاتحاد الدولي يمنح البريد المصري لقب "النجم الصاعد"

سلم ماساهيكو ميتوكي، مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي؛ السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد السويسري، خطاب شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية، على أداء البريد المصري المبهر وارتفاع مؤشر التنمية البريدية لمصر وفقا لقياسات ومؤشرات الأداء الواردة في تقرير عام ٢٠٢٢، والتي نتجت عنها تسمية مصر "بالنجم الصاعد" في مؤشر التنمية البريدية الصادر من اتحاد البريد العالمي.

جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد البريدي العالمي بيوم البريد العالمي بمقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية برن.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي جعلت منه مثلًا يحتذى به بين المؤسسات البريدية حول العالم بما يؤكد على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية.

وأشار فاروق، إلى أن خطاب شكر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريد العالمي لجمهورية مصر العربية يمثل تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من تطوير في البريد المصري سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة إجراءات العمل وتطبيق معايير الجودة القياسية الدولية على خدمات البريد المصري واستحداث قنوات رقمية تلبي احتياجات المواطنين بكل سهولة ويسر.