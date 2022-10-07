يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك بث مباشر في بطولة إفريقيا لكرة اليد اونلاين HD كورة لايف

يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد اليوم الجمعة 7 أكتوبر والمقامة حاليًا في تونس في قمة مصرية مشتعلة.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وتنتظر جماهير وعشاق كرة اليد المصرية والأفريقية مباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد والتي تقام في تونس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية

ومن المقرر نقل أحداث مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر في تونس على يلا شوت اونلاين بث مباشر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن نقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مساء اليوم عبر القناة التونسية الوطنية بعد عدم تقدم أي قناة مصرية بطلب بثها "احترامًا للجماهير المصرية".

طريق الأهلي والزمالك

وتمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17 في بطولة الأفريقية لكرة اليد.

وبهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.



وقد حقق الأهلي الفوز في على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26 أولى مباريات ربع النهائي ليصعد إلى نصف نهائي البطولة.