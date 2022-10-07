كورة HD لايف ستريم مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بث مباشر AHLY في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

تنتظر جماهير الكرة المصرية مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت أون سبورت في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تقام في تونس.

موعد مباراة الأهلي والزمالك لايف

تبدأ المواجهة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين الفريقين، وتنقل قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الجامعة التونسية نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر القناة التونسية الوطنية المفتوحة لايف وذلك من خلال بيان رسمي جاء فيه.

" تعلم الجامعة التونسية لكرة اليد أنه أمام عدم تقدم أي قناة مصرية لاقتناء حقوق بث مقابلة الدور النصف النهائي للبطولة 43 للأندية أبطال الدوري المقامة في تونس، والتي تجمع مساء اليوم الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك على الرغم من أهميتها، وعلى الرغم من القاعدة الجماهيرية الكبيرة للناديين، فقد قررت الجامعة، احتراما للجماهير المصرية ومساهمة منها في نشر وتطوير كرة اليد الإفريقية، السماح للتلفزيون الوطني بنقل فعاليات هذه المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الخامسة ونصف بعد الظهر بتوقيت تونس، السادسة ونصف بتوقيت مصر".



انتصارات الأهلي في المجموعة تحققت على على فلاورز البنيني، والفوز على وفاق عين توتة الجزائري، والفوز على جيه إس كيه الكونغولي، والفوز على الترجي التونسي.

بينما تحققت انتصارات الزمالك في المجموعة على ريد ستار الإيفواري، ثم الفوز على مولودية الجزائر، ثم الفوز على فاب الكاميروني، وخسر الزمالك من الأفريقي التونسي.