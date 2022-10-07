now على المفتوح - تردد القناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد

ينشر موقع الفجر الرياضي تردد القناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022.

ويتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية لليد من قبل عشاق ومحبي كرة اليد في مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية

ومن المقرر أن أحداث مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر في تونس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي البطولة الأفريقية

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة، كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.



تردد القناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

عرب سات 12643 - أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657 - عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873 - عمودي 27500.

نايل سات (sd) 10796 - عمودي 27500.

بدر (hd) 12643 - أفقي 27500.

هوت بيرد (sd) 12149 - عمودي 27500.

