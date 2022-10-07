كل ما تود معرفته عن كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس

ماونتن فيو هايد بارك، تتمتع شركة ماونتن فيو بموثوقية عالية لدى عملائها، نظرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في الآونة الأخيرة، وعلى مدار السنوات التي انطلقت خلالها لسوق العقارات، وهو ما تؤكده مشروعاتها المميزة.

ونقدم لقكم في السطور التالية كافة التفاصيل حول كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس في السطور التالية:

يعتبر كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس من المشروعات المميزة إذ يعد واحدا من أكبر المشروعات السكنية لشركة ماونتن فيو العقارية حيث يبعد دقائق معدودة عن الجامعة الأمريكية ومطار القاهرة الدولي.

موقع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك والمساحة

يقع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من شارع التسعين، على مساحة 200 فدان.

أنواع وحدات كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

يضم مشروع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك أنواع عديدة من الواحدات منها: "توين هاوس - تاون هاوس ماونتن فيو هايد بارك - بنتهاوس - اي فيلا للبيع في ماونتن فيو هايد بارك - شقق للبيع فى ماونتن فيو هايد بارك".

مساحات كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

تبدأ مساحة الفيلات من 350 متر مربع، بينما مساحة التوين هاوس تبدأ من 325 متر مربع، ومساحة التاون هاوس تتراوح من 260 متر مربع إلى 265 متر مربع، بينما مساحة البنتهاوستبدأ من 210 متر مربع.

أسعار المتر في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

سعر المتر في كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس يبدأ سعر المتر من 12 آلف جنيه مصري، كما توجد أنظمة سداد مميزة من خلال دفع مقدم من 10% إلى 30% والباقي على أقساط تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.

معلومات عن كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس

ويعد كمبوند ماونتن فيو هايد بارك واح من المجمعات السكنية الأرقى في مصر، حيث أطلقته شركة "ماونتن فيو" التي تمتلك عدد ضخم من المشاريع في مصر وتتميز بالتصميمات الفريدة والتحف المعمارية.

مشروع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك من أعرق المشروعات التي حازت على شهرة واسعة فور إنطلاقها حيث يجمع بين الطراز الأوروبي الحديث وبين طبيعة الحياة الشرقية في مصر.

موقع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس

يتواجد كمبوند ماونتن فيو هايد بارك في موقع استراتيجي متميّز للغاية لتوفير الحياة المثالية التي يبحث عنها الكثيرون ليتمتعوا بالهدوء والاستجمام والخدمات المتكاملة، إذ أنه في قلب القاهرة الجديدة تحديدًا في منطقة التجمع الخامس ويبعُد عن الجامعة الأمريكية نحو 5 دقائق، 15 دقيقة عن محور المشير طنطاوي ونحو دقيقتين فقط من الطريق الدائري.

كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس ومساات هائلة

لفت مشروع كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس أنظار الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، حيث يُعد من أكبر المشروعات السكنية التي تمت إقامتها في قلب القاهرة الجديدة وذلك على مساحة هائلة تصل إلى 6 مليون متر مربع وكذلك بتصميمات عالية المستوى تجعلك تشعر وكأنك في أرقى المنتجعات السكنية حول العالم.

مساحات وحدات كمبوند ماونتن فيو هايد بارك السكنية

تبلغ مساحة ماونتن فيو هايد بارك ٢٠٠ فدان، حيث اختارت الشركة التصميمات المعمارية على الطراز الامريكي، ما جعل وحداتها السكنية تبدو مختلفة عن جميع التصميمات المحاطة بها، انفردت الشركة المنفذة للمشروع بتصميم وحدات سكنية تمنح قاطنيها أعلى درجة من الهدوء والخصوصية، كما تقدم الشركة من خلال مشروعها الضخم عدد كبير من الوحدات السكنية المقامة على ٢٠% من إجمالي مساحة المشروع، وهذه الوحدات جاءت متنوعة في الشكل والتصميم، من أجل إرضاء رغبات وأذواق جميع العملاء.

كمبوند ماونتن فيو هايد بارك والمساحات الخضراء

أحيطت كافة الوحدات السكنية لـ كمبوند ماونتن فيو هايد بارك بالمساحات الخضراء والمسطحات المائية المتمثلة في البحيرات الصناعية، مما يجعل جميع الوحدات تتمتع بفيو ساحر.

كيفية الوصول إلى كمبوند ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس

يمكن الوصول إلى هايد بارك ماونتن فيو من خلال العديد من الطرق الرئيسية على رأسها الطريق الدائري وطريق السويس إلى جانب طريق محور المشير طنطاوي، حيث يحتل الكمبوند موقع ممتاز لوقوعه بالقرب من اشهر شوارع منطقة التجمع الخامس وهو شارع التسعين، فهو على بعد دقائق قليلة منه، كما تبعد الجامعة الأمريكية عن هذا المجمع بمسافة ٥ دقائق معدودة.

أهم أعمال شركة ماونتن فيو هايد بارك

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