شاهدها الآن لايف - انطلاقة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نصف نهائي بطولة إفريقيا

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك online بث مباشر في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

ويبحث عشاق الاهلي والزمالك عن مشاهدة مباراة كرة اليد بين الفريقين مساء اليوم في واحدة من أهم مباريات الفريقين ببطولة إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الأن

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الأن في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة اليد من خلال الرابط التالي والمخصص من قبل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد CAHB.

موعد مباراة الأهلي الزمالك كرة يد مباشر اليوم

ويتساءل الكثير عن موعد مباراة الأهلي الزمالك كرة يد مباشر اليوم، إذ تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

عرب سات 12643 - أفقي 27500.

يوتلسات 7 11657 - عمودي 27500.

يوتلسات 7 (hd) 10873 - عمودي 27500.

نايل سات (sd) 10796 - عمودي 27500.

بدر (hd) 12643 - أفقي 27500.

هوت بيرد (sd) 12149 - عمودي 27500.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

ويرغب الملايين من عشاق الناديين التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، وكذلك مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك مباشر اليوم عبر قناة تونس الوطنية 1، قناة تونس الوطنية 2، وكذلك عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد CAHB.