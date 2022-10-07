انطلق الآن second half - مشاهدة الشوط الثاني مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كرة يد. ومن ثم، يلتقي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي مع الزمالك، في قمة مرتقبة في دور نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس علاوة على ذلك، بث مباشر الأهلي والزمالك كرة ي. بالإضافة إلى ذلك، مباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن.

بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد

بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد، الأهلي تأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعد فوزه على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي بنتيجة 43-26. مباراة الأهلي والزمالك كرة يد ومباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن.

مباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن

مباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن ومشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كرة يد. ستقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية. بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد.



بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد. ومن ثم، نادي الزمالك تأهل إلي دور قبل النهائي بعد الفوز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في البطولة الإفريقية. علاوة على ذلك، مباراة الأهلي والزمالك كرة يد. أيضا، مباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن.

مشوار الفريقين في البطولة

يذكر أن الأهلي افتتح مشواره في البطولة بالفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 40-11. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك كرة يد ومن ثم، فقد فاز في الجولة الثانية على وفاق عين التوتة الجزائري 36-17، وفي الجولة الثالثة فاز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 39-14. بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد ومباشر مباراة الزمالك والأهلي الآن.

علاوة على ذلك، بعدها فاز على الترجي التونسي 28-21 في ختام دور المجموعات، وفاز اليوم على ريد ستار في ربع النهائي. ولكن، الزمالك بدأ مشواره في البطولة بالفوز على كل من رد ستار الإيفواري ثم على مولودية الجزائر. أيضا، انتصار على فاب الكاميروني. وذلك، قبل أن يخسر أمام الأفريقي التونسي مساء أمس الأربعاء، ثم فاز على كينشاسا الكونغولي اليوم في ربع النهائي.

ومن ثم، فإن الأهلي والزمالك كرة يد بث مباشر لقاء تنتظره جماهير الفريقين اليوم الجمعة في سهرة ممتعة. علاوة على ذلك، ستجمع الغريمين في قمة مرتقبة في دور نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد والتى تلعب في تونس. حيث تأهل الأهلي للدور نصف النهائي بالبطولة بعد فوزه على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي بنتيجة 43-26.

ولكن، تأهل الزمالك إلي الدور ذاته بعد الفوز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17. أيضا، تقام مباراة الأهلي والزمالك مباشرة الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية. علاوة على ذلك، تنقل أحداث مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد CAHB.