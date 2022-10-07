الأسهم الأمريكية تواصل التراجع اليوم الجمعة.. "ستاندرد آند بورز" يهبط 2.2%

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها اليوم بعد نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة الشهر الماضي مما يشير إلى شح في سوق العمل ويتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لأسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر داو جونز 495.62 نقطة أو 1.66 في المائة عند 29431.32 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 82.39 نقطة أو 2.2 في المائة إلى 3662.13 نقطة.
 

وهبط مؤشر ناسداك 344.02 نقطة أو 3.11 في المائة عند 10729.30 نقطة.

 

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض أمس

 

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل حاد إلى الركود، وذلك قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الشهرية التي يراقبها المستثمرون عن كثب.
 

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 38.94 نقطة أو 1.03 بالمئة ليغلق عند 3744.34 نقطة.
 

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.71 نقطة أو 0.68 بالمئة ليسجل 11074.93 نقطة.
كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 349.04 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 29924.83 نقطة.

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