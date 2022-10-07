كولر وراء فشل صفقة الأهلي المنتظرة

انتشرت أنباء عن تسبب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تعثر صفقة انتقال البرازيلي مارسينيو دا سيلفا نجم كاواساكي الياباني إلى المارد الأحمر بعد الاختلاف على الأمور المالية.



ولم يطلب مارسيل كولر من إدارة الأهلي إيقاف المفاوضات ولم يتحدث عن قيمة سعر الصفقة ولكنه أبلغ إدارة النادي بانتظاره لحين ضم صفقة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.



وقام مارسيل كولر بإبلاغ إدارة الأهلي بقدرته على التعامل مع الموقف الحالي لحين تحقيق مطالبه من صفقات.



وكانت إدارة الأهلي قد اختلفت مع إدارة كاواساكي الياباني في مفاوضات التعاقد مع البرازيلى مارسينيو دا سيلفا.



ويواصل الأهلي استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.



وخاض الأهلي في الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام كلا من بتروجت وٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف وعلى ٱسوان بهدفين مقابل هدف ثم تعادل سلبيا في المباراة الثالثة أمام الطلائع.

