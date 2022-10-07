صدمة للزمالك في الصفقة المنتظرة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

يرغب علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش في استمرار نجم الفريق عمرو السيسي في الفترة المقبلة وعدم رحيله وهو ما أبلغ به إدارة النادي العسكري.


وتقدم علاء عبد العال بطلب إلى إدارة طلائع الجيش من أجل عدم الموافقة على رحيل عمرو السيسي إلى الزمالك.


ولم يقم مجلس إدارة طلائع الجيش بإصدار قرار حتى الآن بالاستغناء عن عمرو السيسي ورحيله إلى صفوف الزمالك.


ويتواجد عمرو السيسي في معسكر طلائع الجيش تحت قيادة علاء عبد العال ولم يرحل حتى هذه اللحظة على الرغم من محاولات مسئولي الزمالك.

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وعلى جانب آخر، أكد مسئولو طلائع الجيش أن عمرو السيسي لم يوقع لأي نادي خلال الفترة الماضية كما تردد في الفترة الماضية.


ويواصل الأهلي استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.
 

الزمالك عمرو السيسى طلائع الجيش علاء عبد العال

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