معدل البطالة في الولايات المتحدة يسجل 3.5% خلال سبتمبر

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.2% ليسجل نحو 3.5% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.7% في أغسطس 2022.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد الأمريكيين الذين يعملون بدوام جزئي خلال الشهر الماضي، ليستمر سوق العمل في إظهار المرونة الشديدة وسط الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الوظائف الأمريكية



كما أشار التقرير الصادر اليوم، تفوق بيانات الوظائف غير الزراعية والتي ارتفعت بمقدار 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 255 ألف وظيفة فقط.

وبلغ متوسط ​​نمو الوظائف نحو 420 ألفًا شهريًا خلال العام الجاري، بانخفاض عن المتوسط ​​الشهري البالغ 562 ألفًا في عام 2021.

وجاءت تلك الزيادة في الوظائف في إطار ارتفاع وظائف صناعة الترفية بمقدار 83 ألف وظيفة خلال سبتمبر الماضي، كما عادت مستويات التوظيف في قطاع الرعاية الصحية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، إذ ارتفع التوظيف في هذا القطاع بمقدار 60 ألف وظيفة.



فيما زادت العمالة في صناعة الخدمات المهنية والتجارية بمقدار 46000 وظيفة.

على الجانب الآخر، أظهرت البيانات الحكومية هذا الأسبوع انخفاض فرص العمل الشاغرة بمقدار 1.1 مليون، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، إلى 10.1 مليون في اليوم الأخير من أغسطس الماضي، كما لا يزال هناك 4 ملايين وظيفة شاغرة أكثر من عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل.