الزمالك يخطط لضرب الأهلي في 3 صفقات

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء عن رغبة بعض لاعبي الأهلي في الرحيل والانضمام للزمالك قبل بداية الموسم الجديد.

 

الزمالك يخطط لضرب الأهلي في 3 صفقات

ويعتبر صلاح محسن على رأس الصفقات التى يرصدها الزمالك من الأهلي وذلك بعد أن تواصل مع محسن لبحث إمكانية ضمه وإقناعه بخطوة فسخ عقده مع الأهلي وهو ما ترتب عليه اتجاه الأهلي لوضع صلاح محسن في قائمة الانتظار واجباره على خطوة الانضمام إلى فيوتشر أو سيراميكا.

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أما حسين الشحات فيحاول الزمالك الضغط على الأهلي وذلك بعد فتح باب المفاوضات معه للضغط على مسئولي القلعة الحمراء في ظل اقتراب نهاية عقده عقب نهاية الموسم المقبل وعدم تجديده حتى الآن.


كما يعتبر محمد شريف من ضمن الأسماء التي تفاوض معها الزمالك في الفترة الماضية للضغط عليه من أجل بحث فرصة لضمه وحدثت المفاوضات في الفترة الماضية مع وكيل أعمال محمد شريف ولكن اللاعب رفض بشدة الانضمام للقلعة البيضاء.
 

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