أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-10-2022

الاقتصاد
اسعا الدولار اليوم
اسعا الدولار اليوم بالبنوك

افتتحت اسعار الدولار في مصر تعاملات اليوم السبت على الاستقرار، مع استعداد البنك المركزي لطرح مشتقات مالية جديدة للتداول على الجنيه بالبنوك للتحوط من تقلبات اسعار الصرف.

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 3-10-2022

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في  بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، 

 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.62 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

الدولار اسعار الدولار سعر صرف الدولار اسعار الدولار بالبانوك

مواد متعلقة

الدولار يصعد أمام الليرة السورية اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يطرد ثلاثي الأهلي قبل نهاية ميركاتو الصيف

يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك بث مباشر في بطولة إفريقيا لكرة اليد اونلاين HD كورة لايف

عاجل.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة مدوية بعد رحيل نجم الزمالك

مفاجأة كبرى.. موسيماني يخلص الأهلي من المنبوذ

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-10-2022

بفستان أبيض جريء.. ميرهان حسين تتصدر تريند "جوجل"

شعبة الأدوات المنزلية تكشف مفاجأة عن سعر الملعقة السنبلة

انفجار شاحنة على جسر القرم