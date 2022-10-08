أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-10-2022

افتتحت اسعار الدولار في مصر تعاملات اليوم السبت على الاستقرار، مع استعداد البنك المركزي لطرح مشتقات مالية جديدة للتداول على الجنيه بالبنوك للتحوط من تقلبات اسعار الصرف.

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 3-10-2022

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي: 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع،

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 19.62 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.