عبد الكريم: إنجاز 80% من أعمال الترفيق بمنطقة العلاقى الصناعية

قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم إنجاز 80% من اعمال الترفيق بمنطقة العلاقى الصناعية بمحافظة أسوان شاملةً شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

واشار" عبد الكريم "ـ إلى أن الهيئة قدمت في هذا الصدد تمويلات بقيمة بلغت 36 مليون جنيه لاتمام عمليات الترفيق بمنطقة العلاقي الصناعية.

وأوضح " عبد الكريم"، أن منطقة العلاقى الصناعية بمحافظة أسوان أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1409 لسنة 1994 وتقع على مساحة 273 فدان وتضم 78 مصنعًا في مجالات الصناعات الغذائية والكهربائية والبنائية والحرفية والبيئية ويبلغ نسبة الإشغال بها 75 %.

جاء ذلك خلال إفتتاح وزير التجارة والصناعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لـ 4 مصانع متوسطة وصغيرة ضمن 27 مصنع تم تشغيلهم فعليًا وذلك من إجمالي 34 مصنع جارى إفتتاحهم على مراحل بحجم إستثمارات 150 مليون جنيه بعد الإنتهاء من ترفيهم حيث ستساهم فى توفير الملايين من فرص العمل، وخلال نفس الجولة قام بها الوزير والمحافظ لمنطقة العلاقي الصناعية بأسوان، وبحضور المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقدوا خلالها عدد من المنشأت الصناعية العاملة فى مجالات الكيماويات والرخام والجرانيت، وقد شارك فى الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد رضا معاون وزير التجارة والصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا والإبتكار الصناعى، وقال الوزير أن محافظة أسوان تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون مركزًا تصنيعيًا للعديد من الأنشطة الصناعية، وبصفة خاصة الصناعات التعدينية لا سيما فى ظل توافر العديد من الخامات والمواد الأولية والمحجرية وهو ما يزيد من القيمة المضافة لهذه الخامات، فضلًا عن العمالة الفنية والقوى البشرية القادرة على تلبية إحتياجات القطاعات الصناعية.

