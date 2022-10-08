أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 في أسواق الصاغة المصرية

تعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي نتيجة إلى أهمية المعدن الأصفر، حيث يعتمد عليه البعض كسلعة ادخارية وآخرون يهداون به أحبتهم وذويهم.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة تراجعا ملحوظا في ختام تعاملات أسواق الصاغة في مصر، لتشهد الساعات القليلة الماضية بحثا متزايدا على أسعار الذهب بمختلف الأعيرة.

وتقدم بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر 2022 في السطور التالية:

تتشهد أسعار الذهب في لالآونة الأخيرة اضطرابا ملحوظا بسبب تحركات الدولار ارتفاعا وهبوطًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة.

أسعار الذهب في ختام التعاملات

وسجلت أسعار الذهب ختام تعاملات البورصة العالمية هبوطا كبيرا، حيث تراجعت العقود الفورية للذهب قرب مستوى 1710 دولار أمريكي للأوقية، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 0.3%، وفي مقابل ذلك سجلت العقود الآجلة للذهب في البورصة العالمية ختام تعاملات ليلة أمس الجمعة نحو 1720 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 في مصر

أسعار الذهب عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1226.

أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1074

أسعار الذهب عيار 18

فيما بلغت أسعار الذهب عيار 18 الـ920 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14

وفيما يتعلق بأسعار الذهب عيار 14 فقد وصلت إلى 713.

أسعار الجنيه الذهب اليوم السبت الثامن من أكتوبر 2022

ووصلت أسعار الذهب عيار 8 جرام في مصر إلى 8592 جنيها.

وارتفعت أرصدة البنك المركزي المصري من الذهب في الآونة الأخيرة بنسبة 113.55%، ما يعادل زيادة في القيمة بنسبة 72 مليار جنيه مصري، ويضاف لأسعار الذهب المعلنة في الجدول السابق قيمة المصنعية وضريبة الدمغة، جدير بالملاحظة، أن قيمة ضريبة الدمغة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، كما تختلف حسب نوع الجرام وحسب الوقت والجهد المبذول في صناعة الحلي الذهبية، وذلك حسب بيانات رسمية خرجت من البنك المركزي المصري.