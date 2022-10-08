تراجع الطلب على الوقود بالهند يثير مخاوف الدخول في ركود اقتصادي

أظهرت بيانات حكومية أن الطلب الشهري على الوقود في الهند في سبتمبر هوى إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.

وانخفض إجمالي الطلب الشهري في سبتمبر أيلول 3.6 بالمئة عن أغسطس آب، على الرغم من ارتفاعه 8.1 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر أيلول 2021.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "عندما ننظر إلى الانخفاض في الطلب الهندي على النفط نجد أنه يعود لأسباب من ضمنها الصيانة الموسمية للمصافي وليس بالضرورة لتراجع الاقتصاد".

وأضاف "نتوقع أن يرتفع الطلب في الهند في وقت قريب جدا مع حلول فصل الشتاء".

وأظهرت بيانات من وزارة النفط أن استهلاك الوقود، وهو مؤشر على الطلب على النفط، بلغ 17.18 مليون طن في سبتمبر أيلول ارتفاعا من 15.89 مليون طن قبل عام.

وارتفعت مبيعات الديزل بنحو 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 6.26 مليون طن، لكنها انخفضت 1.4 بالمئة على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها في عام.

وزادت مبيعات البنزين 8.8 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.83 مليون طن.