عاجل.. صعود صاروخي لأسعار الذهب في مصر اليوم بالرغم من تراجعها عالميا

الاقتصاد
سعر جرام الذهب يرتفع
سعر جرام الذهب يرتفع 7 جنيه

سجلت أسعار الذهب في مصر صعود صاروخي بقيمة 7 جنيه للجرام  فى  منتصف تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، بالرغم من هبوط أسعار الذهب العالمية بنحو 1%.

 

اسعار الذهب عيار 21 تقفز إلى 1080 جنيه:

وقفز سعر جرام الذهب في مصر؛ ليسجل سعر عيار 24 نحو 1234 جنيه، وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيه، وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيه، وسجل سعر عيار 18 ارتفاعات إلى 925 جنيه.

 

ارتفاع اسعار الذهب في مصر رغم الهبوط عالميا:

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر على الرغم من إغلاق أسعار الذهب العالمية تعاملات الاسبوع على خسائر بقيمة  19 دولار للاوقية،  ليصل سعر الذهب في العقود الفورية 1694  دولار للأوقية، والعقود الآجلة إلى 1701 دولار للأوقية.

 

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