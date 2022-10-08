حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 8-10-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الثامن من أكتوبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بعد دخولنا منذ أيام في فصل الخريف.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة ترتفع لى جنوب سيناء، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأشارت "الأرصاد الجوية"، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.