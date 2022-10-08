حالة الطقس غدا.. انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة ونشاط رياح ليلا

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نشاط رياح
نشاط رياح

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل وكواليس حالة الطقس غدا، حيث يسود حالة الطقس غدا، انخفاض الحرارة واضطراب بالملاحة ويكون الطقس ونشاط رياح ليلا.

كواليس طقس الساعات القادمة

وأصدرت الهيئة العامة للارصاد بيانا تفصيليا يكشف كواليس طقس الساعات القادمة، حيث يسود استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس حار نهارا بهذه المناطق

وتوقعت الأرصاد في بيانها أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح ليلا 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت الأرصاد إن الطقس يشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر.

وتوقعت الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا الأحد

القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

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