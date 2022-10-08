عاجل.. رفع العائد على الدولار الامريكي  بالبنوك المصرية

أعلن عدد من البنوك المصرية، اليوم السبت، رفع العائد على الدولار الأمريكي من خلال زيادة الفائدة على شهادات الادخار التى تطرحها بالعملات الأجنبية.

وقرر بنك الاهلي المصري أنه بداية من غدا سيتم رفع الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الامريكي من 2.25% لتصل إلى 5.30%، وذلط جاء بالتزامن مع قيام الفيدرالي برفع الفائدة ليصل العائد على الدولار بالولايات المتحدة إلى 3.25%.

اسعار الفائدة على الدولار ترتفع إلى 5% :

وشملت قائمة الشهادات الادخار بالعملة الاجنبية الدولار التى ترفع رفع العائد عليها كلا من الشهادة الذهبية الجديدة لمدة ثلاث سنوات التى يتم شرائها بحد أدني 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها؛ ليزداد العائد عليها من 2.25% إلي 5.30% سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، و5.20% ربع سنويًا و5.15% شهريًا.

وارتفع العائد على شهادة الادخار الدولارية أهل مصر لمد 5 سنوات بحد ادني 500 دولار ومضاعفتها من 2.25% ليصل إلى إلي 5.15% سنويًا، و5.10% نصف سنويًا، و5.05% ربع سنويًا و5% شهريًا

وازداد العائد على شهادة أهل مصر الدولارية لمدة 7 سنوات من 2.25% إلى إلي 5.05% سنويًا، و5% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا 4.90% شهريا، والتى يبدأ شرائها من قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.