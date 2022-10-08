بنطلون شاهيناز يضعها على صدارة تريند جوجل

تصدرت المطربة شاهيناز اليوم السبت الموافق الثامن من شهر أكتوبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل مصر، بعدما ظهرت بإطلالة جديدة نالت تفاعلا جاهيريا كبيرا.

شاهيناز مطلوبة

وأطلت شاهيناز على جمهورها بصور وصفها المتابعون بالـ "جريئة" لتظهر ضمن الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل، نظرًا للإطلالة التي ظهرت بها وعليق الكثيرين على "بنطلونها".

إطلالة شاهيناز

وتعرضت المطربة شاهيناز لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلت على جمهورها ببنطلون "مقطع" أحدث جدلًا كبيرًا حيث علقت على الإطلالة أنها يجب أن تتوافق مع الموضة.

بنطلون شاهيناز

وعلقت شاهيناز على إطلالتها قائلةً: "لازم ألبس على الموضة"، في رسالة منها ردا على الجمهور الذي رأى أن الإطلالة غير مناسبة، كما أن اختيارها للبنطلون الذي ارتدته لم يكن موفقا.

آخر أغاني شاهيناز

وقدمت شاهيناز مؤخرا العديد من الأعمال على رأسها أغنية تحمل اسم "متميزة " والتي اختارتها من كلمات الجوكر، ولحنها ووزعها إسلام مونتي، حيث قالت كلماتها: "أنا مش زيكوا.. مختلفه عنكوا.. حرقاكوا كلكوا.. ومني بتشتكوا.. عشان شايفيني انا فوق في طريقي تملي بسوق".

مسرحية شاهيناز الجديدة

وتشارك المطربة شاهيناز في مسرحية "سمك في مية" والتي تعرض حاليا، في جمصة والتي تقوم ببطولتتها بمشاركة الفنان سامح يسري، ومنير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل المسرحي.