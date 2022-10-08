سعر الدولار اليوم السبت 8-10-2022 بالبنوك العاملة في مصر

يعد سعر الدولار من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرون بشكل يومي، في ظل ارتباط العديد من السلع الاستراتيجية والمواد به، حيث ينعكس أي اضطراب في العملة الخضراء على الوضع الداخلي.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق الـ8 من أكتوبر 2022 في السوق العالمية، قفزة قوية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي "DXZ" والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

صعود سعر الدولار

وصعد مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.635 نقطة، حيث ارتفع من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.183 نقطة، ليرتفع بنسبة 0.40%، وسجل أعلى مستوى عند 112.775 نقطة.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة، ليصل إلى مستويات 19.69 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم، 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشًا.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه أقل مستوى للشراء محققا 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

أعلى سعر الدولار اليوم

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.