قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

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الاهلي
الاهلي

يبحث عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، خلال الساعات القليلة الماضية، عن القناة المفتوحة التي ستنقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، وذلك لتنزيلها وظبط ترددها لمشاهدة اللقاء. 

ويواجه النادي الاهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، غدا الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على الأراضي التونسية، لذلك تبحث جماهير المارد الأحمر عن قناة مجانية مفتوحة التي تنقل المواجهة التي ستكون الأولى للمدير الفني الجديد مارسيل كولر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال إفريقيا 2023 وكيفية تنزيلها، وهي على النحو التالي:- 

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري

وأعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى نقل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري، دون تشفير، على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق صافرة الحكم لمباراة الاهلي والاتحاد المنستيري مساء غدا الأحد الموافق 9/10/2022، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت تونس، والساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت أبو ظبي الإماراتية.

تردد قناة الوطنية التونسية 1

ويمكن للراغبين في متابعة قناة الوطنية التونسية 1 ضبط التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

التردد: 10796.

استقطاب: عمودي. 

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات SD. 

طريقة تنزيل قناة الوطنية التونسية 1

ولتحميل قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي نايل سات، يجب اتباع التالي:

- الدخول على جهاز ريسفير بالريموت واختيار القائمة أو MENU

- يجب اختيار الإعدادات من ضغط القائمة.

- اختيار التركيب، ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

- سيطلب منك تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة يكون «النايل سات».

- أدخل كل البيانات المتعلقة بالتردد، ثم اضغط على بحث.

- اختر حفظ القنوات على الجهاز، ويمكنك متابعة القناة بشكل مجاني.

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