قبل انطلاق الحملة.. تعرف على الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال

يرغب مجموعة كبيرة من المواطنين خلال الأونة الأخيرة، في معرفة الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال، وذلك قبل انطلاق الحملة غدا الأحد.

وتستعد وزارة الصحة، غدا الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، لإطلاق حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي القاهرة والجيزة، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك في إطار خطة الوزارة للقضاء على المرض بشكل نهائي، وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذكرت ضمن هذه التفاصيل الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال، وهي على النحو التالي:-

الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال

وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، ولكن وفقا لضوابط وشروط وضعتها وزارة الصحة، حيث أعلنت عن الفئات الممنوعة من تلقي لقاح شلل الأطفال وذلك حفاظا على سلامتهم، وهم:

1- المصابون بمرض ضعف المناعة الأولي.

2- مرضى سرطان الدم مثل اللوكيميا والليمفوما.

3- مرضى يتلقون أدوية تثبيط جهاز المناعة.

4- في حالة الإعياء الحاد وارتفاع درجة الحرارة، يتم تأجيل تلقي الجرعة لموعد آخر.

اللقاح معتمد من وزارة الصحة العالمية

وخاطبت وزارة الصحة، أولياء الأمور بضرورة التوجه إلى الأماكن المذكورة لتطعيم أطفالهم، والمشاركة في الحملة التي حصلت على موافقة منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن اللقاح آمن 100%.

ووفقا لوزارة الصحة، من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا الأحد، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 13 أكتوبر، حيث من المقرر أن تجوب الميادين والشوارع بالمحافظات.

كما ستتواجد الحملة في أماكن التجمعات والأسواق من خلال الفرق الطبية المتحركة، أو الثابتة داخل الوحدات الصحية.

وتستمر وزارة الصحة في إطلاق العديد من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، من أجل الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، وفي إطار سعيها لتعزيز المناعة المجتمعية.