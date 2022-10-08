التنمية المحلية: 112 مليون جنيه حجم مبيعات "سند الخير" خلال 25 أسبوعًا

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوزيع سيارات مبادرة سند الخير في المحافظات؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد على ضرورة تواجدها خلال الفترة المقبلة فى الأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجًا؛ لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المبادرة حققت مبيعات تقدر بـ112 مليون جنيه حتى الأسبوع الـ25.

وأوضح آمنة، أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة في شهر مارس الماضي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة طافت بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية في الأسبوع الـ25 من خلال 73 سيارة تحمل كافة أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، حيث انطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المشار إليها.

كما طافت 5 سيارات في محافظات أسيوط والإسماعيلية، و4 سيارات في كل من محافظة قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة أسوان، وسيارة واحدة في كل من محافظتى الأقصر والغربية، لافتًا إلى أن حركة البيع بالمحافظات الـ12 حققت في الأسبوع الـ25 من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 4 ملايين جنيه موزعة على السلع الغذائية المختلفة، وكانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك هي الأكثر إقبالًا من المواطنين.

وأكد أن نجاح سند الخير في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى في استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالي؛ لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين.

وتسهم تلك المبادرة تسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأشار آمنة، إلى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير رحلتها فى باقي المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع المقبلة؛ لتغطية أكبر قدر من الاحياء والقرى خاصة الأكثر احتياجًا خاصة في المواسم التي يزيد فيها الاقبال من المواطنين مثل موسم دخول المدارس، حيث يتم توفير كل أنواع البقالة والمصنعات الغذائية بأسعار مخفضة.