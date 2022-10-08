تطبق غدًا.. تفاصيل قرار البنوك بخصوص رفع العائد على الحسابات الدولارية

في قرار جديد من بنك مصر قرر رفع العائد على شهادات الثبات الدولارية الجديدة لمدة 3 سنوات لتصل إلى 5.30% سنويا، و 5.25% نصف سنويا، و5.20% ربع سنويا ، 5.15% شهريا بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها

كما قرر البنك تعديل أسعار العوائد الثابتة لشهادة الثبات بالدولار التي يصدرها البنك ومددتها 3 سنوات وكذا شهادة الثبات آجل 5 سنواتوذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو من خلال الانترنت.



شهاده الثبات الدولارية

مدة الشهاده 3 سنوات، بفائدة تصل إلى 5.30% سنويًا، و 5.25% نصف سنويًا، و 5.20% ربع سنويًا، 5.15% شهريًا، وفئك الشهادة بحد أدنى 100 دولار و مضاعفتها.



شهادات الادخار ذات العائد المتغير الدولارية



مدة الشهادة 3 سنوات و 5 سنوات، يمكن شرائها ب 100 دولار أو أقل على حسب مدة الشهاده ويكون العائد عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة كاملة في نهاية ميعاد الشراء.



شهادات بلادي بالدولار

مدة الشهادة سنة و 3 سنوات و 5 سنوات، بمعدل عائد ثابت كل 6 أشهر، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

كما يضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الاجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) الى حساب العميل خارج مصر اذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.

كما قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد الثابت على الشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات،وكذالك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارًا من 9 أكتوبر الجاري،ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت، تيسيرًا على العملاء.

ويهدف البنك الأهلي لجذب الدولار واستثمارات المصريين العاملين بالخارج



شهادات البنك الأهلي الدولارية

الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات

سعر العائد: يتراوح بين 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً.

الحد الأدنى للشراء: من أول 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات

سعر الفائدة: يتراوح بين 5.15% للعائد السنوي، و5.10% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.05% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بأجل 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء: بدءا من 1000 دولار أمريكي.

سعر الفائدة: تصل إلى 5.05% بدورية صرف سنوية، و5% سنويا بدورية صرف نصف سنوية، و4.95% سنويا بدورية صرف ربع سنوية، 4.90% سنويا بدورية صرف شهرية.