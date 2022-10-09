يلا شوت AHLY ON مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر أونلاين في بطولة إفريقيا لكرة اليد

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر أونلاين في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في دولة تونس، حيث يختتم فريقا الأهلي المصري والإفريقي التونسي مشوارهما في البطولة إفريقيا لكرة اليد اليوم الأحد 9 أكتوبر.

موعد مباراة الأهلي والإفريقي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

ويواجه الأهلي نظيره الإفريقي، الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت تونس، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإفريقي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

تقوم القناة الوطنية التونسية بنقل مباريات بطولة إفريقيا لكرة اليد على الهواء مباشرة، حيث من المُنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي والإفريقي على الهواء مباشرة عبر قناة الوطنية التونسية الأولى.

مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي بث مباشر

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا لكرة اليد من خلال الحصول على المركز الأول في المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، ونجح الأهلي في عبور الدور ربع النهائي بسهولة، عقب الفوز على ريد ستار الإيفواري، لكنه خسر في الدور نصف النهائي من غريمه التقليدي الزمالك.

في المقابل، نجح الإفريقي في اعتلاء المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، على حساب الزمالك الذي حل في المركز الثاني، وبعد الفوز على وفاق عين التوتة في ربع النهائي، خسر الإفريقي من غريمه الترجي في الدور نصف النهائي.