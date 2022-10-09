كورة لايف STREAM مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر HD دون تقطيع يلا شوت AHLY

كورة لايف دون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر HD في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

وسيتم أسدال الستار على بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي شهدت مشاركة 10 فرق على مجموعتين، تأهلت 8 منها إلى الدور ربع النهائي، بواقع 4 من كل مجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإفريقي

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في بث مباشر على الإنترنت.

ويقوم الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنقل جميع مباريات بطولة إفريقيا لكرة اليد على الهواء مباشرة.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والإفريقي

تنقل قناة الوطنية التونسية مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات

التردد: 10779.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4، واليك رابط تردد قناة الكأس القطرية

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طريق الأهلي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

بدأ النادي الأهلي طريقه في بطولة إفريقيا بالفوز على فريق فلاورز البنيني ثم الفوز على وفاق عين التوتة التونسي، في الجولة الثالثة فاز على كينشاسا الكونغولي، وتصدر النادي الأهلي المجموعة بعد الفوز على الترجي التونسي، بعدها فاز الأهلي في الدور ربع النهائي ريد ستار ليقابل الزمالك الليلة.



