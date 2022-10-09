يلا شوت today لايف مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي كورة online

يلا شوت توداي لايف مشاهدة مباراة الأهلي أمام الإفريقي التونسي اليوم الأحد بث مباشر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

موعد مباراة الأهلي والإفريقي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت تونس، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والإفريقي

تنقل قناة الوطنية التونسية مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات

التردد: 10779.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4، واليك رابط تردد قناة الكأس القطرية