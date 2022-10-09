يلا شوت today لايف مشاهدة مباراة الأهلي والإفريقي التونسي كورة online

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يلا شوت توداي لايف مشاهدة مباراة الأهلي أمام الإفريقي التونسي اليوم الأحد بث مباشر في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

 

موعد مباراة الأهلي والإفريقي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت تونس، الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي والإفريقي

تنقل قناة الوطنية التونسية مباراة الأهلي والإفريقي التونسي بث مباشر  في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة في تونس.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على النايل سات
التردد: 10779.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4، واليك رابط تردد قناة الكأس القطرية

 

 

 

الأكثر قراءة

عاجل. الكشف أرقام لاعبي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. رفع العائد على الدولار الامريكي  بالبنوك المصرية

عاجل.. قناة مصرية مفتوحة على النايل سات تعُلن نقل مباراة الأهلي والإتحاد المنستيري

عاجل.. قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 تسفر عن مواجهات نارية

عاجل.. الخطيب يقرر غلق ملف التعاقدات الصيفية

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال لمواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا

يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الاهلي الزمالك بث مباشر في بطولة إفريقيا لكرة اليد اونلاين HD كورة لايف

كولر يفزع الخطيب.. مدرب الأهلي يتخذ قرار مصيري جديد