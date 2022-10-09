يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Arsenal كورة لايف اونلاين Premier League

يلا شوت مشاهدة مباراة أرسنال وليفربول بث مباشر اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي Premier League حيث يبحث عنها عشاق كرة القدم في مصر والعالم من أجل متابعة قمة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر.

مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول بث مباشر Liverpool vs Arsenal اون لاين يبحث عنه الكثيرون لمتابعة مباراة ليفربول وآرسنال التي تقام مساء غد الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

والتقى ليفربول وآرسنال في مارس 2021 ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز English Premier League ويسعى آرسنال إلى صاحب الأرض إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 8 سنوات.

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-موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول مع نظيره فريق أرسنال، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما سيحتضن ملعب "الاتحاد" أحداث اللقاء.

-القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليفربول

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول وأرسنال عبر قناة beIN Sports Premium 1.





-تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمي: رامسديل.

خط الدفاع: ساليبا، جابرييل ماجالهايس، زينشينكو، وايت.

خط الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد.

وفي الهجوم: مارتينيلي، ساكا، خيسوس.

-تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون، لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

وفي الهجوم: داروين نونيز.