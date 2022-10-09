يلا شوت توداي HD مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر liga اونلاين

يلا شوت توداي HD مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر على سبوتيفاي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني حيث يستضيف نادي برشلونة نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

تقام برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني عبر شاشة قنوات بي إن سبورت 1.

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني

وأسندت شبكة “بي إن سبورتس”، مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو، للمعلق سوار الذهب.

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بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيجو حيث يطمح البلوجرانا لمواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني أمام غريمه ريال مدريد حتغ إن كان بفارق الأهداف حيث استغل البارسا تعثر ريال مدريد في الجولة الماضية واعتلى صدارة ترتيب جدول الدوري، بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية بهدف نظيف على ريال مايوركا بقدم روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

تير شتيجن

بالدي - بيكيه - جارسيا - روبرتو

بوسكيتس - جافي - بيدري

فاتي - ديمبيلي - ليفاندوفسكي.