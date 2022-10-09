يلا Zamalek شوت كورة مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي yalla shoot اونلاين بث مباشر

يلا شوت كورة مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي اونلاين بث مباشر المقرر لها مساء اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ونجح لاعبو القلعة البيضاء، في بلوغ دور الـ32، عقب إقصاء إيليكت سبورت التشادي، من دور الـ64 التمهيدي للبطولة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد بمجموع المباراتين.



فيما نجح فريق فلامبو البورندى في التأهل إلى دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاحه في إقصاء نظيره الاتحاد الليبي من دور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا.



وكان بطل بوروندا قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، فيما خسر في لقاء الإياب بنتيجة 1-2 ليتأهل لملاقاة الزمالك في دور الـ 32 للبطولة.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في ذهاب دور الـ32

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب التي تجمع الزمالك بنظيره فلامبو البورندي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد، الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو في إياب دور الـ32

تقام مباراة الإياب بين الفارس الأبيض وبطل بوروندا يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة.



القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا على قناة بي إن سبورتس القطرية ولكن من دور المجموعات فقط، أما في الأدوار التمهيدية سيتم نقلها على القناة الخاصة بمستضيف كل مباراة.



وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام فلامبو البورندي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - سيد عبد الله " نيمار " - إبراهيما نداي - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.