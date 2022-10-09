كورة HD مشاهدة مباراة الزمالك والترجي نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد يلا zamalek اونلاين

كورة HD مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للأندية، حيث ويلتقي الزمالك مع الترجي، مساء الأحد، في مدينة الحمامات التونسية، في المباراة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17، بينما صعد الأهلي لهذه المرحلة بعد انتصاره على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي بنتيجة 43-26.

وكان الترجي التونسي نجح في التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال عقب فوزه على الإفريقي بنتيجة 30-22.

موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي إفريقيا لكرة اليد

من المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والترجي يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 06:30 بتوقيت القاهرة و05:30 بتوقيت تونس و07:30 بتوقيت السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك كان قد خسر من الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية خلال الأسبوع قبل الماضي في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما وامتدت لشوطين إضافيين.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.



مشوار الزمالك في دور المجموعات

احتل الزمالك المركز الثاني بـ 3 انتصارات وهزيمة جاءت أمام:

الفوز على ريد ستار الإيفواري 40-17

الفوز على مولودية الجزائر 34-25

الفوز على فاب الكاميروني 43-21

الخسارة من الإفريقي 33-31

وانتصر الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي في ربع النهائي بنتيجة 33-17.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تنقل قناة تونس الوطنية 1 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.