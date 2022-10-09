لايف zamalek كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot يوتيوب

لايف zamalek كورة ستار حيث يلتقي فريق الزمالك مع الترجي مساء الأحد في مدينة الحمامات التونسية في المباراة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة اليد مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر.

موعد مباراة الزمالك والترجي في النهائي الإفريقي لكرة اليد

يضرب بذلك الزمالك موعدًا مع الترجي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، ويسبقه لقاء الأهلي مع الإفريقي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي إفريقيا لكرة اليد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.وستذاع قمة الزمالك والترجي في نهائي البطولة الأفريقية لكرة اليد عبر القناة الوطنية التونسية الأولى.

جدير بالذكر أن الترجي توج بنهائي البطولة العربية لكرة اليد على حساب الزمالك بنتيجة 29-28 في المواجهة التي جمعتهما يوم 27 سبتمبر الماضي.

مشوار الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة اليد

الزمالك تأهل إلى الدور ربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى خلف الإفريقي التونسي، الذي نجح في الفوز عليه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



مشوار الترجي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

الأمر نفسه حدث مع الترجي، حيث حل وصيفا في المجموعة الثانية خلف الأهلي الذي فاز عليه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ونجح الترجي في تخطي عقبة مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي بصعوبة بالغة، قبل أن يهزم غريمه الإفريقي في الدور نصف النهائي.



