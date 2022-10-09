يلا شوت NEW مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة ستار zamalek لايف نهائي بطولة إفريقيا

يلا شوت NEW مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد لايف zamalek كورة ستار اليوم الاحد 9 أكتوبر 2022 في مدينة الحمامات التونسية.

موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

ويلتقي الزمالك مع الترجي، مساء الأحد، في مدينة الحمامات التونسية، في المباراة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

في المقابل، يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في بث مباشر على الإنترنت.

ويقوم الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنقل جميع مباريات بطولة إفريقيا لكرة اليد على الهواء مباشرة.



الزمالك ضد الترجي:

وتعد مباراة الغد ثأرية لفريق الزمالك، حيث خسر الأبيض نهائي البطولة العربية أمام الترجي، الشهر الماضي، بنتيجة 29-28.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، بعد فوز قاتل على غزيمه التقليدي الأهلي بنتيجة 26-25، بينما صعد الترجي التونسي على حساب الإفريقي.

الزمالك زعيم كرة اليد في إفريقيا:

يتربع الزمالك على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة الإفريقية لكرة اليد برصيد 12 لقبا، وبفارق لقبا وحيدا عن مولودية الجزائر، بينما يحل الأهلي ثالثا بـ 5 ألقاب.

ويتواجد فريق الترجي التونسي في المركز السادس في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة الإفريقية، بلقب وحيد.