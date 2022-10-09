لايف ستريم online مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي كورة HD يلا شوت توداي zamalek

ستكون الجماهير المصرية على موعد لايف ستريم online مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد مساء اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي لايف ستريم online

واستطاع نادي الزمالك أن يتأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز المثير على الأهلي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 26 - 25.

بينما وصل الترجي التونسي إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز العريض على الإفريقي التونسي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 30 - 22.

مباراة الثأر للزمالك من الترجي

وسيدخل نادي الزمالك مباراة الترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد، من أجل الثأر من الفريق التونسي، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها في نهائي البطولة العربية.

وكان الترجي التونسي قد تفوق على الزمالك، في نهائي البطولة العربية، بعد مباراة مثيرة بين الفريقين امتدت إلى الوقت الإضافي، قبل أن يحسمها فريق باب سويقة لصالحه في اللحظات الأخيرة.

وتوج نادي الزمالك ببطولة إفريقيا لكرة اليد في آخر نسخها، عام 2019 على حساب سبورتنج السكندري بنتيجة 33 – 31، في البطولة التي أقيمت بالرأس الأخضر.

ولم تقام بطولة إفريقيا لكرة اليد، في آخر موسمين بسبب انتشار فيروس كورونا، وعدم تقدم أي دولة لاستضافة البطولة.